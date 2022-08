Exército abre processo disciplinar administrativo contra coronel que espalha fake news sobre urnas nas redes

Coronel Ricardo Sant'Anna foi expulso pelo TSE de um grupo responsável pela fiscalização das eleições. O militar quebrou protocolo do Exército ao falar de política nas redes edit

247 - Além de ter sido expulso pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de um grupo responsável por fiscalizar as eleições, o coronel do Exército Ricardo Sant'Anna será alvo de um processo disciplinar administrativo movido pela corporação, informa Basília Rodrigues, da CNN Brasil.

Ao espalhar fake news sobre urnas eletrônicas nas redes sociais, Sant'Anna contrariou uma cartilha do Exército sobre o uso de plataformas digitais.

Tanto militares da ativa quanto da reserva podem manter perfis em redes sociais, mas aos da ativa é vedado o direito de opinar politicamente.

Sobre o ofício que formaliza a expulsão do coronel, a avaliação na caserna é de que os ministros do TSE usaram "palavras desnecessárias" e que chamariam os militares "para a arena da briga". Ainda sim, mesmo antes da decisão do TSE o Exército já havia definido que substituiria Sant'Anna.

Ao longo do final de semana o Exército e o Ministério da Defesa buscaram um nome para ocupar o lugar do coronel. A intenção é por um nome "técnico" e que não tenha histórico de comentários políticos nas redes. Até agora, o substituto não foi apresentado.

