Exército abre processo disciplinar contra Pazuello por participação em ato com Bolsonaro

O processo tem duração de pelo menos 30 dias e se encerra com a definição da punição a qual o ex-ministro e general será submetido. Pazuello participou no domingo de manifestação ao lado de Bolsonaro edit

247 - O comandante do Exército, general Paulo Sérgio, decidiu nesta segunda-feira (24) abrir um processo disciplinar contra o ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello. No domingo (23), Pazuello participou de ato ao lado de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro.

Além de provocar aglomeração e dispensar o uso de máscara para proteção contra Covid-19, Pazuello ignorou estatuto que proíbe a participação de militares da ativa em manifestações políticas.

Pazuello será notificado sobre o processo. A previsão é de que a investigação sobre a conduta do general dure no mínimo 30 dias,

O ex-ministro tem o direito de se defender durante a apuração.

Ao final do processo será decidida a punição que será aplicada contra Pazuello.

