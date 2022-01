Exército concedeu mais de mil registros de armas por dia até novembro; desde o golpe, foram quase 1 milhão

Apoie o 247

247 - Até novembro de 2021, o Exército havia concedido 1.162 novos registros por dia de armas a Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs). É mais que o dobro dos 567 contabilizados diariamente no ano anterior. No total, até novembro, foram concedidos 388.138 registros. Desde o golpe de 2015, o número de registros concedidos pelo Exército está ao redor de 1 milhão - 946.445 ainda sem contabilizar dezembro de 2021.

Desde 2015, os números têm aumentado em escala assustadora, cada vez maior. Em 2015, foram concedidos 11.078 registos; o número saltou para 35.042 no ano seguinte. A explosão aconteceu no governo de Jair Bolsonaro, embalada pelo discurso de ódio e armamentista e pelas política de liberalização da compra de armas: 147.803 no primeiro ano do mandato de Bolsonaro, 218.509 em 2020 e 388.188 até dezembro passado. Se a média mensal de 32.349 armas registradas tiver sido mantida, o número global do ano será de 420.537.

Veja o quadro com a evolução, publicado em O Globo e que tem como fonte o próprio Exército:

