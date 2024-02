Exército decide não abrir apuração disciplinar contra militares golpistas alvos de operação da PF

Apoie o 247

247 - O Exército Brasileiro tomou a decisão de não abrir quaisquer apurações disciplinares contra os militares alvos da Operação Tempus Veritatis deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (8), informa a coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo.

A ideia da instituição é aguardar o final de todas as investigações da Justiça civil para, então, proceder à tomada de medidas internas. Apesar da falta de punição momentânea, o Exército, no entanto, acatará os pedidos de afastamento das funções da ativa. >>> LEIA TAMBÉM: "Ninguém é intocável", dizem integrantes do Alto Comando do Exército sobre operação da PF que mira militares pelo 8/1

Ao todo, 16 militares - incluindo generais e ex-comandantes das Forças Armadas do governo Jair Bolsonaro (PL) são alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro também está entre os alvos da ação da PF desta quinta-feira.

A ação da PF, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, também atingiu militares da reserva, incluindo ex-ministros como Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, ex-comandantes do Exército, como Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa.

Ainda de acordo com a coluna da Malu Gaspar, "a diretriz interna [do Exército] é apoiar institucionalmente as investigações do Supremo e, ao mesmo tempo, manter a salvaguarda institucional aos investigados".

