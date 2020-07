Exército paralisa operação contra desmatamento e abandona fiscais do Ibama

A operação militar Verde Brasil 2, criada em maio para o combate ao desmatamento na Amazônia, abandonou uma das principais ações que estavam em andamento no Pará, deixando agentes do Ibama, Polícia Federal e Força Nacional sem terem como prosseguir o trabalho edit

247 - O Exército paralisou uma operação contra o desmatamento na Amazônia no estado do Pará, abandonando fiscais e agentes policiais. A operação, batizada de Verde Brasil 2, se destinava ao combate ao desmatamento.

O trabalho acontecia em Uruará, município cortado pela rodovia Transamazônica, e fortemente marcado pela presença de madeireiras ilegais. A paralisação foi oficialmente comunicada pelo Ibama, informa O Estado de S.Paulo.

No comunicado enviado à sala de situação e controle do Ibama, os agentes em campo informam que, desde a última sexta-feira, 3, o Exército, por meio do 51º Batalhão de Infantaria de Selva (51º BIS), suspendeu o apoio às ações de desmontagem das serrarias do município de Uruará conforme programação das ações do GLO (Garantia da Lei e da Ordem) nesta região.

Segundo o Ibama, a paralisação acarreta desperdício de dinheiro público, com dezenas de servidores pagando diárias de hotel e alimentação, sem terem como executar o trabalho, enquanto as madeireiras desmontam bases para escapar da fiscalização.

Os agentes do Ibama alertam ainda que, em sobrevoo feito no sábado, 4, sobre a região de Uruará, “foi constatado que as empresas que ainda faltam ser fiscalizadas, em torno de 15, estão aproveitando esta suspensão das atividades para desmontarem os equipamentos, o que nos leva a afirmar que, caso não sejam retomadas as atividades o mais rápido possível, corre‐se o risco de, na retomada das ações, não se encontrar mais os maquinários que são o alvo principal da ação”.

Em junho, fiscais do Ibama foram atacados na região por criminosos que atuam na extração de madeira.

O Ministério da Defesa negou que tivesse desmobilizado o apoio militar.

