Exército tira comando de tenente-coronel que desmaiou com chegada da PF para busca e apreensão

Portaria publicada no Diário Oficial anunciou a exoneração de Guilherme Marques de Almeida, além do também tenente-coronel Hélio Ferreira Lima edit

247 - O Exército Brasileiro anunciou, nesta quarta-feira (14), a retirada de dois oficiais de posições de comando na Força em decorrência da Operação Tempus Veritatis, que investiga tentativas de golpe de Estado. A medida foi oficializada pelo comandante do Exército, general Tomás Paiva, através de uma portaria publicada no Diário Oficial, informa a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

Os oficiais exonerados são o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, que comandava o 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército em Goiânia, e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, responsável pela 3ª Companhia de Forças Especiais em Manaus. Ambos já estavam com suas funções públicas suspensas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, inclusive, virou notícia na última semana por um fato inusitado: durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, ele desmaiou ao ser surpreendido pela chegada da Polícia Federal.

A Operação Tempus Veritatis, deflagrada em 8 de fevereiro de 2024, tem como objetivo investigar uma organização criminosa bolsonarista que teria promovido tentativas de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. No total, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares em diversos estados do Brasil.

Os fatos investigados incluem crimes como organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O Exército Brasileiro segue colaborando com as autoridades durante o cumprimento dos mandados, conforme estabelecido pela ordem judicial emitida pelo STF.

