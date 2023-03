Exército vai punir militares que comemorarem aniversário do golpe de 1964

Apoie o 247

247 - O comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse a interlocutores que militares que comemorarem o aniversário do golpe de 1964 nesta sexta-feira (31) serão punidos; a punição também será válida para oficiais que participarem de eventos organizados por militares da reserva para celebrar a data.

Segundo a Folha de S. Paulo, "a orientação foi repassada a oficiais-generais".

Está marcado para esta sexta-feira no Clube Militar do Rio de Janeiro um almoço em homenagem ao que os reservistas que participam do grupo chamam de "Movimento Democrático de 1964". Generais ouvidos pela Folha afirmam que não é rara a presença de oficiais da ativa em eventos do tipo.

A determinação de punição não partiu do ministro da Defesa, José Múcio. Por outro lado, a pasta já havia decidido manter-se em silêncio diante do aniversário do golpe.

