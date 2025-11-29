Expectativa de vida no Brasil chega ao maior nível da história e revela salto de 31 anos desde 1940

247 – A expectativa de vida dos brasileiros alcançou 76,6 anos em 2024, o maior nível da série histórica, segundo as Tábuas de Mortalidade 2024 divulgadas pelo IBGE. A informação foi publicada inicialmente pela Agência Gov, com base nos dados oficiais do instituto.

O novo indicador representa um aumento de 2,5 meses em relação a 2023 e consolida a recuperação após a forte queda provocada pela pandemia de Covid-19, que chegou a derrubar a expectativa para 72,8 anos em 2021. Entre os homens, o avanço foi de 73,1 para 73,3 anos; entre as mulheres, de 79,7 para 79,9 anos.

Ao longo de nove décadas, o salto é expressivo: quem nasceu em 1940 viveria, em média, 45,5 anos. Em 2024, esse número chegou a 76,6 anos — um aumento de 31,1 anos no período.

Brasil recupera trajetória de alta após impacto da pandemia

A pandemia de coronavírus interrompeu a tendência de crescimento contínuo da longevidade. Em 2021, auge da crise sanitária, a expectativa ao nascer caiu para 72,8 anos, refletindo o aumento de mortes no país.

Desde 2022, porém, o índice voltou a subir ano a ano, acompanhando o arrefecimento da crise sanitária. Mesmo com a retomada, o IBGE ressalta que mortes violentas — especialmente entre jovens homens — seguem reduzindo o potencial de crescimento da expectativa masculina no Brasil.

Desigualdade entre homens e mulheres permanece estável

Em 2024, a diferença entre a expectativa de vida de homens e mulheres ficou em 6,6 anos, a mesma registrada em 2023.

Embora ambos os grupos tenham avançado, os dados mostram que a sobremortalidade masculina permanece elevada sobretudo entre os adultos jovens. Entre 20 e 24 anos, um homem tem 4,1 vezes mais chance de não completar os 25 anos do que uma mulher da mesma idade, reflexo do peso de homicídios, acidentes de trânsito e outras causas externas.

O fenômeno, inexistente nos anos 1940, está associado ao processo de urbanização acelerada do país a partir dos anos 1980.

Queda da mortalidade infantil impulsiona ganho na longevidade

Um dos fatores mais decisivos para o aumento da expectativa de vida ao longo das décadas é a redução drástica da mortalidade infantil. Em 1940, a taxa era de 146,6 óbitos a cada mil nascidos vivos. Em 2024, o número caiu para 12,3 por mil, uma redução de 91,6%.

Entre os fatores que contribuíram para a queda estão:

campanhas de vacinação em massa

expansão do pré-natal

aleitamento materno

atuação dos agentes comunitários de saúde

programas de nutrição infantil

aumento de renda

maior escolaridade da população

ampliação do saneamento básico

A mortalidade entre crianças de 1 a 4 anos também despencou: de 76,7 por mil em 1940 para apenas 2,2 por mil em 2024, uma queda de mais de 97%.

Longevidade dos idosos cresce mais de 9 anos desde 1940

A expectativa de vida aos 60 anos também apresentou forte evolução nas últimas nove décadas. Em 1940, quem chegava a essa idade viveria, em média, mais 13,2 anos. Em 2024, esse número subiu para 22,6 anos — um aumento de 9,3 anos.

Entre os homens, a expectativa aos 60 anos passou de 11,6 para 20,8 anos. Entre as mulheres, de 14,5 para 24,2 anos.

Mesmo o impacto da Covid-19 sobre esse grupo, especialmente em 2020 e 2021, está sendo gradualmente revertido.

Para quem chega aos 80 anos, a esperança de vida também cresceu de forma expressiva: em 2024, as mulheres viveriam, em média, mais 9,5 anos, e os homens, mais 8,3 anos — quase o dobro dos valores registrados em 1940.

Brasil ainda distante dos países com maior longevidade

Embora tenha avançado de forma consistente, o Brasil ainda está distante dos países líderes no ranking global de expectativa de vida. Segundo o IBGE:

Mônaco ocupa o topo, com 86,5 anos.

ocupa o topo, com 86,5 anos. San Marino , 85,8 anos.

, 85,8 anos. Hong Kong , 85,6 anos.

, 85,6 anos. Japão , 84,9 anos.

, 84,9 anos. Coreia do Sul, 84,4 anos.

Tábuas de Mortalidade orientam políticas previdenciárias

As Tábuas de Mortalidade 2024 integram a projeção da população brasileira para o período de 2000 a 2070. Elas são fundamentais para políticas públicas, servindo como base para o cálculo do fator previdenciário que influencia o valor das aposentadorias no Regime Geral de Previdência Social.