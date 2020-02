Expulsão de estrangeiros cresce 85% no primeiro ano de governo Bolsonaro

Segundo dados do Ministério da Justiça, 1.238 estrangeiros tiveram decretos de expulsão expedidos no ano passado, um aumento de 85% sobre o exercício anterior edit

247 - O número de estrangeiros expulsos do Brasil em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, cresceu 85% quando em comparação com o exercício anterior. Segundo dados do Ministério da Justiça, 1.238 estrangeiros tiveram decretos de expulsão expedidos no ano passado.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o número de expulsões é crescente desde 2017, quando a nova Lei de Imigrações foi aprovada, mas ganhou impulso em 2019.

De acordo com o Ministério da Justiça, apesar do número de decretos ter crescido, as retiradas efetivas são menores e o maior volume de casos se deve ao mutirão realizado pelo Departamento de Migrações (Demig).

Apesar de ter determinado a expulsão de mais de 1,2 mil pessoas, o Ministério da Justiça afirma que o número de retiradas efetivamente efetuadas é menor. Cabe à Polícia Federal cumprir a determinação do MJ. Procurada pelo GLOBO, a PF não respondeu quantas expulsões foram, de fato, efetivadas.

