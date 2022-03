Extrema direita prepara evento para comemorar Marcha que antecedeu a ditadura militar

Evento para comemorar os 58 anos da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que antecedeu o golpe militar de 1964, contará com a presença do deputado Eduardo Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Militantes de extrema direita e ligados a movimentos conservadores irão realizar um evento no próximo sábado para comemorar os 58 anos da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que antecedeu o golpe militar de 1964 contra o governo do presidente João Goulart. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), defensor da ditadura militar, participará do evento por meio de videoconferência.

Além do parlamentar, são esperadas as participações do jurista Ives Gandra Martins, sua filha, a secretária da Família, Angela Gandra, e representantes de diversas entidades ligadas à extrema direita como o Foro Conservador, Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil e a Associação Marcha da Família Cristã Pela Liberdade.

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, considerado foragido pela Polícia Federal, também foi convidado, mas não confirmou a sua participação. Ainda segundo a reportagem, o evento ocorrerá em um hotel na região dos Jardins e o ingresso custa R$ 36.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi realizada em 19 de março de 1964, e reuniu milhares de pessoas na praça da Sé, em São Paulo. O ato é considerado como um dos marcos fundamentais para a derrubada do governo do presidente eleito João Goulart, deposto 12 dias depois da manifestação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE