FAB divulga relatório de ações na terra Ianomâmi, em Roraima

247 — A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou neste sábado, 4, um relatório com informações sobre as ações realizadas na terra Ianomâmi, em Roraima, nos últimos 30 dias. Segundo o documento, mais de 400 toneladas de insumos, entre alimentos e medicamentos, foram entregues à população indígena da região.

Além disso, a FAB realizou mais de 1.200 horas de voo no período, sendo essa a maior operação desde o início da pandemia de Covid-19 em termos de horas de voo. A atuação da Força Aérea tem como objetivo apoiar o governo federal no enfrentamento à crise humanitária vivida pelos indígenas e no combate ao garimpo ilegal na região.

O Hospital de Campanha da FAB, em Boa Vista, já realizou mais de 1.600 atendimentos a indígenas desde o início das ações na Terra Indígena Ianomâmi. A operação conjunta é liderada pelo Comando Conjunto Amazônia.

A situação na terra Ianomâmi tem sido preocupante nos últimos meses, pois a região estava tomada pelo garimpo ilegal e faltava acesso à população a alimentos e medicamentos. Por isso, a atuação da FAB tem sido fundamental para garantir a assistência aos indígenas e combater as atividades ilegais na área.

As ações na terra Ianomâmi continuam e a FAB segue empenhada em apoiar o governo federal na resolução dos problemas enfrentados pela população indígena na região.

