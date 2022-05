FAB expulsa militar preso com 39 kg de cocaína no avião da comitiva de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou nesta quinta-feira (12) que "excluiu definitivamente de suas fileiras" o sargento Manoel da Silva Rodrigues, que foi preso em 2019, em Sevilha, na Espanha, com 39 kg de cocaína no avião da tripulação de apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"A Força Aérea Brasileira reitera que atua para coibir irregularidades e que repudia condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão Institucional", diz trecho do comunicado da FAB.

Em fevereiro deste ano, a Justiça Militar condenou Rodrigues a 14 anos e 6 meses de reclusão. Antes, em fevereiro de 2020, Rodrigues havia sido sentenciado pela Justiça espanhola a 6 anos de prisão e multado de 2 milhões de euros.

