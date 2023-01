Fabiano Silva, do Prerrogativas, será o novo presidente dos Correios

Advogado foi escolhido por seu compromisso com o projeto de valorização da empresa pública e de seus funcionários edit

247 - O advogado Fabiano Silva, um dos principais articuladores do grupo Prerrogativas, será o novo presidente dos Correios.

A informação foi obtida com exclusividade pelo 247 e deve ser anunciada nos próximos dias.

Fabiano foi escolhido por seu compromisso com a valorização da empresa pública e de seus funcionários e conta com amplo respaldo interno. Com sua nomeação, o projeto de privatização da estatal será suspenso.

O grupo Prerrogativas esteve à frente da resistência à prisão política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

