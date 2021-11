Fábio Faria diz que não conhece Olavo de Carvalho e que não viajou aos EUA em avião da FAB, mas não consegue desmentir acusação

Apoie o 247

247 - O ministro das Comunicações, Fabio Faria, negou na noite deste sábado (10) ter relação com a denúncia de que o governo de Jair Bolsonaro facilitou a fuga para os Estados Unidos do escritor Olavo de Carvalho, que deveria prestar depoimento à Polícia Federal.

Faria disse que não conhece Carvalho e classificou a revelação, feita pela escritora Daniela Abade, de "fake news". "Não conheço Olavo de Carvalho, nunca o vi na vida e não fui de FAB para os EUA. Irresponsabilidade soltar maluquices na imprensa sem checar. É preciso investigar e punir esses devaneios que se espalham irresponsavelmente. @STF_oficial @policiafederal", afirmou o ministro.

A declaração de Faria não refuta o que já foi divulgado. Segundo a escritora Daniela Abade, o guru do bolsonarismo deixou o Brasil em um avião da FAB, que depois foi utilizado pelo ministro Fábio Faria. Na prática, o governo teria facilitado a fuga de um personagem que deveria prestar contas à PF.

FAKE NEWS!!

Não conheço Olavo de Carvalho, nunca o vi na vida e não fui de FAB para os EUA.

Irresponsabilidade soltar maluquices na imprensa sem checar.

É preciso investigar e punir esses devaneios que se espalham irresponsavelmente. @STF_oficial @policiafederal pic.twitter.com/dCHqaT5uZX — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) November 20, 2021

O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) classificou como "grave" a revelação e afirmou que pedirá abertura de investigação da denúncia. "Caso verdadeira, dois crimes foram praticados: obstrução da justiça e prevaricação. Vamos pedir investigação", afrmou Paulo Teixeira.

O deputado Jorge Solla (PT-BA) também se manifestou sobre a denúncia e anunciou que pedirá a convocação do comandante da FAB. "Vamos pedir na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara a convocação do comandante da FAB e o ministro @fabiofaria, precisam explicar essas evidências tão graves de terem usado voo da FAB para dar fuga ao foragido da Justiça Brasileira Olavo de Carvalho", afirmou o parlamentar pelo Twitter.

Olavo de Carvalho foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento no âmbito do inquérito que apura a divulgação de fake news e ataques à democracia e instituições. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo,” a PF intimou Olavo no último dia 9 de novembro por meio de sua defesa, que informou aos investigadores que o filósofo ainda estava em tratamento de saúde”.

Poucos dias depois, ele viajou para o estado da Virgínia, nos EUA, onde mora. Nesta terça-feira (16), ele gravou um vídeo informando que viajou “de forma repentina"."Eu estava no hospital e me ofereceram um voo repentino para dali a 15 minutos. Eu não ia perder essa oportunidade", disse.

Em agosto, a PF também havia tentado ouvir o astrólogo, mas seus advogados impediram o depoimento alegando que ele estava em tratamento médico.

