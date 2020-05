Facada em Bolsonaro: redes sociais terão que excluir fake news sobre ligação de Jean Wyllys a Adélio Bispo

Decisão da 40ª Vara Cível do Rio de Janeiro determinou que o Google, o Yahoo! e a Microsoft excluam em até 48 horas endereços de páginas responsáveis de compartilhar ligação falsa entre ex-deputado e autor da facada em Bolsonaro edit

247 - A 40ª Vara Cível do Rio de Janeiro determinou que o Google, o Yahoo! e a Microsoft excluam de suas plataformas endereços de páginas responsáveis por espalhar notícias falsas (fake news) que ligam o ex-deputado federal Jean Wyllys a Adélio Bispo, que esfaqueou Jair Bolsonaro em Juiz de Fora (MG), durante campanha eleitoral, em 2018. As empresas terão 48 horas para cumprir a decisão, sob pena de multa de R$ 50 mil. No total, são 21 endereços encontrados que divulgaram a mentira.

