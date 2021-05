Fachin alerta para ataques à democracia e diz que eleições de 2022 e existência do Judiciário estão ameaçadas

O ministro do STF Edson Fachin disse em reunião com o grupo Prerrogativas que se houver cedência aos ataques à democracia, não haverá Poder Judiciário no fututo edit

247 - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin fez um alerta sobre o futuro da democracia e da integridade das eleições de 2022. Em determinado momento, o magistrado chegou a dizer que, “se concedermos” no “mínimo essencial” da democracia, “não haverá Judiciário amanhã”.



As informações são da jornalista Mônica Bergamo, que assinala os elogios e o apoio dos membros do grupo Prerrogativas às decisões de Fachin para tentar frear a violência policial durante a epidemia de Covid-19.​

Fachin afirmou que o “paciente” a ser defendido por todos é o sistema eleitoral e democrático. Para ele as eleições de 2022 estão ameaçadas pelo populismo autoritário.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.