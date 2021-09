Fachin concede regime semiaberto a Geddel, ex-ministro de Temer

Decisão do ministro do STF ocorre após a redução da pena do político e a anulação da condenação por associação criminosa edit

Metrópoles - O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta sexta-feira (10/9) a progressão para o regime semiaberto ao ex-ministro Geddel Vieira Lima, condenado por lavagem de dinheiro no inquérito do bunker com mais de R$ 51 milhões.

“Preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo e comprovado o recolhimento do valor definido a título de multa penal, defiro a Geddel Quadros Vieira Lima a progressão ao regime semiaberto. Tendo em vista a alteração do título condenatório por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, remetam-se ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da comarca de Salvador cópias do acórdão”, diz o despacho.

Leia a íntegra no Metrópoles.

