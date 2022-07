Fachin nega pedido para suspender convenção do MDB que formalizará candidatura presidencial de Tebet

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, negou, segundo a CNN Brasil, pedido do diretório do MDB de Alagoas para suspender a convenção do partido que formalizará a candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MDB-MS).

O pedido foi feito com base na alegação de "grave irregularidade" na realização da convenção.

A ala do MDB que não apoia a candidatura de Tebet quer que a sigla se desloque para o lado do ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais.

A convenção emedebista está marcada para esta quarta-feira (27).

