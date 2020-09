Fachin pode ser afastado de processos contra Lula no Supremo

Defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda pedir que processos sejam transferidos de Edson Fachin para Ricardo Lewandowski edit

247 - A defesa do ex-presidente Lula estuda pedir que os processos dele no Supremo Tribunal Federal sejam transferidos do ministro Edson Fachin para Ricardo Lewandowski.

É norma que quando o relator é voto vencido, ele transfere o caso para o magistrado designado para lavrar o acórdão - no caso, o ministro Ricardo Lewandowski.

Há precedentes. Isso já ocorreu em três oportunidades em que Fachin ficou do lado perdedor, como decisões que envolveram acesso à delação de Antonio Palocci.

A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna na Folha de S.Paulo que a defesa de Lula vai argumentar que todos os processos correlatos que chegarem à corte a partir de agora sejam automaticamente relatados por Lewandowski.

