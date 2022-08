Fachin veta pronunciamento de Queiroga com elogios ao combate à Covid-19, doença que já matou mais de 680 mil brasileiros

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, vetou a veiculação de um pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em cadeia de rádio e TV, com elogios ao combate à Covid-19 no Brasil.

Na decisão, assinada na segunda-feira (8), Fachin afirma que o princípio da impessoalidade "desautoriza a personificação de programas da administração pública federal", especialmente no período que antecede as eleições.

De acordo com a Folha de S. Paulo, apesar do tema do discurso de Queiroga ser o lançamento da campanha de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação deste ano, o ministro desejava pontuar que “durante a pandemia de Covid-19, demonstramos nossa capacidade de adquirir e vacinar, em tempo recorde, a nossa população".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Com isso, alcançamos altas taxas de cobertura vacinal que nos permitiram o controle da emergência de saúde pública de importância nacional", diria Queiroga em seguida. A doença já matou mais de 680 mil brasileiros, em grande parte devido à inação do governo Jair Bolsonaro (PL) que atrasou a compra de vacinas, como apontado pela CPI da Covid.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso chegou a prorrogar o inquérito da Polícia Federal (PF), que quer acessar o material produzido pela CPI, que tem o clã Bolsonaro e diversos políticos ligados ao governo como alvos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda conforme a reportagem, ​Fachin havia liberado a campanha na quarta-feira (3) permitindo “apenas a identificação do Ministério da Saúde". O secretário de Comunicação do governo Bolsonaro (PL), André de Sousa Costa, porém, pediu a inclusão da fala do ministro da Saúde, o que teria resultado no veto do TSE.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.