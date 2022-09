Faixas em inglês comprovam que bolsonaristas são “nacionalistas” de mentira

Apoie o 247

Diário Causa Operária - Na manhã desta quarta-feira (07), bolsonaristas realizaram um ato em comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil em Brasília, com a presença do presidente ilegítimo Jair Bolsonaro.

O ato foi uma demonstração de força do mandatário, pois contou com desfile militar e outras atrações - como é de praxe nesta data - e também com um público considerável, alguns de seus mais fiéis apoiadores, sendo uma espécie de comício eleitoral.

Porém, por trás da fachada “patriótica”, pode-se ver o verdadeiro sentimento “nacionalista” dos bolsonaristas.

Faixas com inscrições em inglês foram vistas sendo seguradas pelos manifestantes. Uma das frases dizia: “President Bolsonaro: use the Brazilian Armed Forces and dismiss the ministers of the STF (Supreme Federal Court).” Outra pedia: “President: activate the armed forces and make democratic intervention.”

Tratam-se de manifestações abertamente pró-imperialistas e entreguistas. Qual o idioma falado no Brasil? O inglês? Não, o inglês é o idioma que entendem as forças armadas dos EUA. Claramente são mensagens direcionadas aos norte-americanos para que eles intervenham no Brasil.

Esse tipo de manifestação, com faixas e cartazes em inglês, já havia sido visto durante os protestos golpistas pelo impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016. Ficou claro, na ocasião, que se tratava de um golpe montado pelo imperialismo norte-americano.

Desta vez, no dia da Independência nacional, os bolsonaristas provam novamente que nada têm de nacionalistas, que não buscam a independência do Brasil, mas sim a sua submissão a uma potência estrangeira, os Estados Unidos.

Uma curiosidade. Pq o gado tá levando faixas golpistas em inglês? pic.twitter.com/CjQCL2zzQL — Artemis (@esquerdeando) September 7, 2022

Faixas em inglês em Belo Horizonte pedem golpe militar no 7 de Setembro. 📲📰Leia em https://t.co/yWCi5jYsP2

📸📝Leonardo Augusto pic.twitter.com/mSIdos69qF — Folha de S.Paulo (@folha) September 7, 2022

eu não acredito que o gado bolsonarista tá usado faixas em ingles pra tentar passar despercebido os pedidos de intervenção militar pic.twitter.com/Q2CSGS6Rom — OVER (@jvdutrag) September 7, 2022

