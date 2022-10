Fake News: Cármen Lúcia manda remover vídeo que relaciona PT à suposta distribuição de material sexual em escolas

Twitter e o TikTok têm um prazo de 24 horas para retirar os conteúdos do ar, além de informar os dados dos perfis que compartilharam o vídeo, após decisão do TSE edit

247 - Ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia determinou a remoção de um vídeo das redes sociais que mostravam que o PT, por meio do governo do Ceará, estaria distribuindo material escolar com conteúdo erótico para creches e escolas, informou o jornal O Globo.

Segundo a ministra, o conteúdo, elaborado em 2019, “não tem respaldo da realidade”.

Na época, Camilo Santana, do PT, governava o estado, que atualmente é comandado por Izolda Cela (PDT), a vice. Camilo foi eleito senador e, em 2023, o PT voltará a governar o estado após a vitória em 1º turno do candidato Elmano de Freitas.

Cármen Lúcia diz que o conteúdo compartilhado gera desinformação. “Merece acolhimento, portanto, a argumentação da coligação representante de que o link destacado veicula conteúdo falso e teve como objetivo atingir a imagem do Partido dos Trabalhadores e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva ao tentar associá-los à distribuição de cartilha de conteúdo erótico, a incentivar a pedofilia e a prática de masturbação infantil”.

Por isso, o Twitter e o TikTok têm um prazo de 24 horas para retirar os conteúdos do ar, além de informar os dados dos perfis que compartilharam o vídeo e foram citados no processo.

