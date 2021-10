Familiares de fotógrafo serão indenizados pela foto de Pelé socando o ar na Copa de 70

Sem autorização da família e pagamento de direito autoral, a foto fez parte do painel que foi instalado no Museu no Maracanã para eternizar lances marcantes do futebol brasileiro edit

247 - Os herdeiros do falecido fotógrafo Carlos Orlando Abrunhosa serão indenizados em R$ 15 mil pela reprodução da famosa foto do soco no ar de Pelé, na Copa do Mundo de 1970, comemorando um gol contra a Tchecoslováquia.

De acordo com a reportagem publicada no jornal O Globo, a foto fez parte de um painel instalado no Museu do Maracanã sem a autorização da família e pagamento de direito autoral.

Apesar do painel não estar mais em exibição ao público, a Justiça manteve o pedido de indenização.

A família ainda deve receber danos materiais. O cálculo será feito com base no valor cobrado pelo ingresso ao Museu do Maracanã no período de exposição da foto.

A indenização será paga pelo estado do Rio e o Complexo Maracanã Entretenimento.

