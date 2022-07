Famosos repudiam mentiras de Bolsonaro sobre urnas

Apoie o 247

247 - Alguns famosos também assinaram uma carta de repúdio aos ataques de Jair Bolsonaro à credibilidade das urnas eletrônicas. O documento foi enviado nesta terça-feira, 19, ao Tribunal Superior Eleitoral e dirigido ao presidente da Corte, Edson Fachin.

Entre eles, estão a cantora Daniela Mercury, o ator Wagner Moura e a atriz Luiza Brunet.

​"Os direitos políticos dos brasileiros estão sob ataque. A estratégia de minar a credibilidade das urnas eletrônicas e da atuação do Tribunal Superior Eleitoral é uma pretensão espúria de deslegitimar o voto do eleitor, de anular o resultado das eleições e de substituí-lo por outro resultado, favorável ao interesse dos agressores. O ataque é ao eleitor e ao seu direito de votar livremente", diz a carta assinada ainda por membros da sociedade civil do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário.

O texto faz referência às declarações de Bolsonaro a embaixadores, proferidas na segunda-feira, 19, em que ele insinuou que a contagem de votos registrados nas urnas eletrônicas seria vulnerável a adulterações, ao falar sobre um ataque hacker contra os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ocorrido em 2018.

No entanto, a Polícia Federal (PF) não concluiu que houve fraude no sistema de votação em 2018 ou que os resultados das eleições foram adulterados. Segundo o TSE, o acesso dos hackers "não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018".

"É hora de defender o direito ao livre exercício do voto, sem as peias da desinformação e da coerção, e de manifestar confiança no trabalho das instituições da Justiça Eleitoral", diz o comunicado. "É também hora de repudiar qualquer estratégia que vise a ruína dos alicerces da democracia, para substituí-la por um projeto autoritário de sociedade. É preciso refutar tais ataques com clareza, para que todos compreendam os efeitos nefastos que a deslegitimação das eleições opera sobre a democracia", diz a carta.

