'Faraó das criptomoedas' transferiu R$ 15 milhões à Universal em um único dia

247 - Uma planilha entregue por advogados da Igreja Universal do Reino de Deus, (Iurd) confirma que dos R$ 72,3 milhões que recebeu da GAS Consultoria & Tecnologia e de seu dono, o “faraó das criptomoedas”, o ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos - preso desde a semana passada suspeito num esquema de pirâmide financeira com criptomoedas -, somente em julho deste ano, as transferências somaram R$ 20 milhões, sendo uma delas de R$15 milhões feita em um único dia.

Em julho deste ano, uma única transferência, no dia 12, chegou a R$ 15 milhões. Os outros R$ 5 milhões do mês foram depositados no dia 5.

As planilhas anexadas à ação de produção antecipada de provas que comprovam a “benfeitoria” do “faraó” para a Iurd, revelam que o mês passado foi o que registrou quantias mais elevadas repassadas pelo investidor à Iurd desde maio de 2020, início do período com os detalhamentos contidos no documento.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, as “doações” de Glaidson foram recebidas de “boa-fé” pela Iurd, já que ele foi pastor da igreja e contribuia regularmente com as despesas do templo de Cabo Frio, unidade que frequentava.

Ainda segundo a reportagem, a “desconfiança” só aconteceu quando alguns membros da igreja começaram a questionar valores tão exorbitantes em doações. Glaidson teria sido questionado por líderes locais sobre a origem do dinheiro.

As planilhas entregues pela Universal apontam que em 15 meses, foram 43 transferências para contas correntes da Iurd, além de 38 operações por meio de cartão de crédito.

