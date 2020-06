Farra dos benefícios: Neymar é registrado em auxílio emergencial e tem R$ 600 autorizados

O jogador Neymar foi cadastrado no auxílio emergencial e teve R$ 600 reais autorizados pelo programa do governo Bolsonaro. A solicitação foi “congelada’ depois que a informação foi publicada pela mídias digitais edit

247 - A desorganização do programa de auxílio emergencial do governo Bolsonaro provocou mais um escândalo: Neymar, jogador milionário que atua pelo Paris Saint-Germain teve autorizado pedido para ingressar como agraciado pelo benefício.

A reportagem do portal Uol destaca que “alguém utilizou o CPF e os dados de Neymar para solicitar à Caixa Econômica Federal o auxílio emergencial de R$ 600 reais para trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus. A solicitação chegou a ser aprovada e a entrar no cronograma de pagamentos, mas, no momento da publicação da reportagem, havia sido congelada e apresentava o status "em avaliação", por indícios de desconformidade com os requisitos.”

A matéria ainda informa que “o estafe de Neymar afirma que evidentemente o jogador jamais solicitou o benefício, e desconhece quem possa tê-lo feito. Os representantes do jogador desconheciam a existência da solicitação até serem contatados pela reportagem.”

