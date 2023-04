Fávaro: governo não considera banir armas de fogo para população rural

Apoie o 247

247 - O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou nesta terça-feira (4) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não considera proibir o uso de armas de fogo pela população que vive em áreas rurais, mas sim de restringir a quantidade de armas a um número razoável.

Fávaro afirmou que ter uma ou duas armas, juntamente com munição, seria suficiente para oferecer proteção enquanto as forças de segurança não chegam rapidamente às propriedades rurais isoladas.

"É legítimo o homem do campo ter uma ou duas armas para fazer a primeira defesa, um pouco de munição. [...] O presidente [Lula] também pensa assim. Mas também não faz sentido, lá no interior em uma propriedade, ter 100 armas, AR 15, AK 47, fuzil... Pra quê? Então, equilíbrio. O homem do campo vai continuar tendo direito de ter uma arma ou duas e um pouco de munição. Mais do que isso, é exagero", disse o ministro, em referência à posição manifestada pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral.

"Ele está a 50 km, 100 km da cidade, se ele ligar no 190, dá tempo de o bandido barbarizar, fazer o que quiser dentro da propriedade, roubar, bater, espancar, e a polícia não chegou ainda. Então, se a criminalidade tiver certeza de que lá no campo não tem nenhuma arma, a vulnerabilidade é certa e o risco do homem do campo é iminente", acrescentou. (Com informações d'O Tempo).

