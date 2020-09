Fazendas grandes e médias foram responsáveis por maior parte do fogo na Amazônia, aponta projeto

Sputnik - As fazendas de grande e médio porte foram responsáveis pela maior parte dos focos de calor registrados nas áreas mais críticas da Amazônia em 2019, segundo o projeto Cortina de Fumaça.

Lançado nesta quarta-feira (23), a iniciativa é uma parceria da Ambiental Media com o Pulitzer Center. De acordo com o projeto, 72% dos focos de calor na região ocorreram nas áreas mais sensíveis aos incêndios na Amazônia.

"A análise dos dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nos quatro municípios líderes em fogo e desmatamento em 2019 mostra que 72% dos focos de calor foram registrados em propriedades de médio e grande porte (acima de 440 hectares) e o restante em imóveis rurais pequenos (abaixo de 440 hectares)", diz o levantamento.

O trabalho foi feito a partir do cruzamento de dados oficiais públicos de desmatamento e queimadas, monitorados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com o Cadastro Ambiental Rural (CAR), sistema que reúne declarações de proprietários rurais sobre a área de seus imóveis.

Levantamento contradiz Bolsonaro

Os quatro municípios recordistas em desmatamento e focos de calor são Altamira (PA), São Félix do Xingu (PA), Porto Velho (RO) e Lábrea (AM). Juntos, eles foram responsáveis por 17,5% do desmatamento na Amazônia Legal entre agosto de 2018 e julho de 2019.

Ao apontar grandes e médias propriedades como principais responsáveis pelo fogo na Amazônia, o projeto contradiz declaração feita pelo presidente Jair Bolsonaro, que culpou indígenas e caboclos pelas queimadas.

Em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU , realizada na terça-feira (22), Bolsonaro disse que o Brasil é "vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal". Além disso, argumentou que a "floresta é úmida e não permite propagação do fogo em seu interior", por isso as queimadas são iniciadas no "entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas".

'Intervenção humana para incendiar'

De acordo com o estudo, a Amazônia realmente não deveria pegar fogo por se tratar de uma área úmida e com altos índices de chuva. "Um ecossistema tão singular precisa de intervenção humana para incendiar". diz o projeto. "É o que tem acontecido", conclui a pesquisa.

"De janeiro a dezembro de 2019, foram registrados 89 mil focos de calor na Amazônia, 30% a mais do que no ano anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Já entre os meses de maio e julho de 2020, houve um aumento de 23% nos focos de queimadas em comparação ao mesmo período no ano passado – junho último apresentou os maiores índices para o mês em 13 anos", afirma o levantamento.

'Nem mesmo a pandemia' diminuiu desmatamento

O Cortina de Fumaça aponta ainda para um aumento do desmatamento , que "nem mesmo a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus foi capaz de conter".

"O sistema de alerta de desmatamento do INPE, o Deter, estima mais de 9 mil quilômetros quadrados desmatados entre agosto de 2019 e julho de 2020, número que representa uma alta de 34% em relação ao período anterior (agosto de 2018 a julho de 2019)", diz o projeto.