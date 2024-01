FBI coloca Patrícia Lélis em lista de foragidos e ela se diz perseguida

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O FBI anunciou a inclusão de Patrícia Lélis, brasileira de 29 anos, em sua lista de procurados, sob acusação de fraudes contra imigrantes. Segundo as autoridades norte-americanas, Lélis teria se passado por advogada, falsificado documentos e desviado cerca de US$ 700 mil (aproximadamente R$ 3,4 milhões) de clientes. Alega-se que os crimes ocorreram a partir de 2021, quando ela ofereceu serviços a imigrantes interessados em obter green cards. Após receber pagamentos de US$ 135 mil (cerca de R$ 657 mil), a suspeita teria entregue certificados falsos, sem autorização para advogar nos Estados Unidos, aponta reportagem da Folha de S. Paulo.

Em resposta, Patrícia Lélis, conhecida por denunciar o pastor e então deputado Marco Feliciano em 2016, afirmou, por meio de uma postagem no X (ex-Twitter), que já deixou os Estados Unidos, se declarando exilada política. As autoridades, entretanto, negam ter informações sobre seu paradeiro.

continua após o anúncio

A jornalista, que também enfrentou processos no Brasil, partiu para o Texas alegando insegurança, após acusações envolvendo Marco Feliciano e o deputado Eduardo Bolsonaro. Este último a chamou de mentirosa e alegou que Patrícia Lélis deveria ter sido interditada, fazendo referência ao histórico de acusações anteriormente feitas por ela.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: