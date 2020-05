Fecha-se o cerco a Flávio: advogados confirmam reunião de senador com Marinho

Os advogados de Victor Granado Alves confirmaram que ele foi a uma reunião com Flávio Bolsonaro na residência de Paulo Marinho em dezembro de 2018. Os relatos da reunião podem levar à cassação do mandato do senador e à impugnação da chapa Bolsonaro-Mourão pelo TSE edit

247 - Os advogados de Victor Granado Alves confirmaram que ele foi a uma reunião com Flávio Bolsonaro na residência de Paulo Marinho em dezembro de 2018. Na reunião, conforme relata Marinho, Flávio revelou o vazamento de informações de um delegado da Polícia Federal sobre o caso Fabrício Queiroz dois meses antes da deflagração da operação.

A matéria do jornal O Globo destaca que “no domingo, Flávio tinha soltado nota informando apenas que o empresário lhe causava “pena” e que “sobre as estórias, não passam de invenção de alguém desesperado e sem votos”. Paulo Marinho vai prestar depoimento nesta quarta-feira à Polícia Federal do Rio.”

Os advogados Gustavo Teixeira e Rafaell Kullmann afirmaram que “Vitor Granado esteve presente em reunião na residência do empresário Paulo Marinho na qualidade de advogado do então deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, razão pela qual está impedido de comentar os fatos lá debatidos por força da relação profissional e do sigilo inerente ao exercício da advocacia.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.