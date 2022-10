Federação de policiais da PRF parabeniza Lula por eleição e pede 'diálogo' e 'transparência' na transição

Apoie o 247

247 - A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória no segundo turno.

Em nota, a entidade dos servidores da PRF diz que deseja e espera que "processo de transição ocorra naturalmente, como deve ser, e que sejam priorizados o diálogo, a transparência, a isenção, a tolerância e a paz fundamentais para a nossa democracia".

Durante o dia da eleição, a PRF realizou várias operações que bloquearam estradas do Nordeste para evitar que eleitores simpatizantes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possam votar no segundo turno das eleições, em descumprimento de uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, que proibiu a atuação da PRF em qualquer operação relacionada ao transporte público de eleitores neste domingo (30), abriu uma crise interna na corporação.

Veja íntegra da nota da FenaPRF sobre a vitória de Lula:

"A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) saúda o povo brasileiro, que exerceu a cidadania nas eleições ocorridas neste domingo (30). Parabeniza ainda o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, desejando sucesso em sua nova gestão.

A FenaPRF deseja e espera que o processo de transição ocorra naturalmente, como deve ser, e que sejam priorizados o diálogo, a transparência, a isenção, a tolerância e a paz fundamentais para a nossa democracia.

Os policiais rodoviários federais seguirão desempenhando suas atividades com profissionalismo e dedicação, em defesa da sociedade brasileira, como tem sido ao longo de 94 anos de história da PRF."

