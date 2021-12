Federação partidária: PT aprova conversas com PSB, PSOL, PCdoB e PV

Apoie o 247

Revista Fórum - O Diretório Nacional do PT aprovou, nesta quinta-feira (16), uma resolução para dar início a conversas com outros partidos políticos para possível formação de federação partidária. A princípio, segundo a legenda, as conversas se darão com PSB, PSOL, PCdoB e PV.

“O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores resolve iniciar conversações sobre Federação Partidária com PSB, PCdoB, PSOL e PV, cabendo à Comissão Executiva Nacional do Partido conduzir este processo de diálogo para posterior decisão do DN, sobre eventual participação, a partir de um debate programático, esgotando o debate interno a partir da escuta às direções estaduais, municipais, observando os prazos definidos pela Justiça Eleitoral”, diz a resolução da sigla.

