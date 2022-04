Federação PT/PCdoB/PV registra estatuto e programa com foco na economia

Apoie o 247

ICL

247 - A Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, registrou seu estatuto e programa. O bloco foi formalizado nesta segunda-feira, 18.

De acordo com o programa da FE Brasil, a federação “nasce como expressão do anseio de grande parcela do nosso povo pela inadiável superação da profunda crise social, econômica e política em que o Brasil se encontra".

“É tarefa emergencial combater a fome, gerar empregos, aumentar salários e aposentadorias e acabar com a inflação. Isso exige retirar a economia nacional do atoleiro e da estagnação, empreendendo a reconstrução nacional com a imediata retomada do crescimento da indústria, da infraestrutura e da geração de postos de trabalho”, diz trecho do programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Impõe-se uma nova orientação macroecômica que mobilize de maneira virtuosa as potencialidades da economia brasileira, em frentes de expansão tais como o mercado interno com potencial de produção e consumo em massa, as capacidades estatais com potencial de gasto social e investimento público, as infraestruturas econômicas e sociais, os recursos naturais estratégicos e as inovações industriais", continua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estatuto define que partidos associados devem assumir compromisso para “coordenar seus esforços, estabelecer relações de cooperação mútua e colaborar para atingir os objetivos comuns".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE