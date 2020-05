Felipe Neto chama dono da Havan de "desgraçado" por tentar "driblar a quarentena" vendendo arroz e feijão

“É isso mesmo que você está lendo. O desgraçado decidiu tentar DRIBLAR a quarentena colocando arroz e feijão nas lojas”, postou o youtuber e empresário Felipe Neto sobre a tentativa do dono da rede varejista Havan, Luciano Hang, de querer burlar as regras de isolamento social edit

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto usou sua conta no Twitter para criticar o empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, pela tentativa de querer burlar as medidas referentes ao isolamento social adotadas por governadores e prefeitos para frear o avanço da pandemia do novo coronavírus. “É isso mesmo que você está lendo. O desgraçado decidiu tentar DRIBLAR a quarentena colocando arroz e feijão nas lojas”, postou o youtuber.

A estratégia adotada por Hang contra as medidas de isolamento social envolve a comercialização de alimentos da cesta como arroz, feijão, macarrão e óleo, em suas prateleiras para tentar, por meio judicial, que o setor seja considerado uma atividade essencial durante a pandemia.

Confira a postagem de Felipe Neto sobre o assunto.

É isso mesmo que você está lendo. O desgraçado decidiu tentar DRIBLAR a quarentena colocando arroz e feijão nas lojas. https://t.co/36BPf9GGkH — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) May 20, 2020

