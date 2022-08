Felipe Neto: "Molon traiu um acordo, descumpriu a própria palavra"

Apoie o 247

Agenda do Poder - Mais importante influenciador digital do pais, com 40 milhões de seguidores no Youtube e 15 milhões no Twitter, Felipe Neto resolveu entrar no debate sobre a decisão de Alessandro Molon de quebrar o acordo do PSB com PT e se lançar candidato ao Senado. Em postagem nesta sexta-feira, foi taxativo: Molon traiu um acordo firmado, descumpriu a própria palavra”, disparou.

Felipe Neto disse ainda que gosta de parlamentar , mas discorda de seu do comportamento :

“Gosto dele, mas o que ele fez foi inaceitável. Não tivesse aceitado o acordo, era simples, outro caminho teria sido construído.

Em tuíte anterior, ele elogiou a decisão do PT de manter o apoio a Marcelo Freixo, mesmo após o rompimento do acordo pelo PSB.

“Parabéns ao PT! Decisão acertadíssima.Política é a arte da concessão, da transigência, de encontrar o meio termo. Sem isso, não há política.Romper com o Freixo por causa do Molon seria um grande erro. Ao invés disso, PT mostrou inteligência”, escreveu.

