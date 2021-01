Felipe Santa Cruz diz que crime de responsabilidade de Bolsonaro é "cristalino"

A Ordem dos Advogados do Brasil discute internamente a possibilidade de apresentar um pedido de impeachment contra Bolsonaro. Seu presidente, Felipe Santa Cruz disse no Twitter que crime de responsabilidade do ocupante do Palácio do Planalto é "cristalino" edit

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (15) para comentar sobre a possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que voltou com força após o colapso sanitário de Manaus, que sofre com falta de oxigênio em seus hospitais desde a quinta-feira (14).

“Não existe enquadramento mais cristalino em cometimento de crime de responsabilidade por presidente da República do que atentar contra a inviolabilidade do direito à vida. É urgente restaurar a garantia dos direitos fundamentais no país. Estamos ouvindo a todos”, escreveu o presidente da entidade.

A OAB discute internamente a possibilidade de apresentar um pedido de impeachment contra o chefe do Executivo, destaca reportagem da Fórum.

