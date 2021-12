“Feliz fora bozo. Vou de Lula”, escreve João Gordo nas redes sociais

Apoie o 247

ICL

247 - O artista João Gordo, vocalista do Ratos de Porão, disse em sua conta do Instagram que votará no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. O post ainda foi completado com a hashtag Fora Bolsonaro Genocida.





PUBLICIDADE

Na publicação ele lamentou dificuldades de 2021 e celebrou o fato de termos eleições em 2022. Gordo se posicionou novamente contra o presidente Jair Bolsonaro, deixando claro que seu voto será em Lula no ano que vem.

Ele ainda desabafou sobre uma gripe com a qual vem lidando, que teria o deixado “temporariamente surdo de uma orelha”.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE