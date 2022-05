"Férias do Bolsonaro custaram 83 casamentos do Lula", diz Fábio Pannunzio

Jornalista lembrou que os gastos de Bolsonaro nem se comparam com os do casamento de Lula com Janja edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Fábio Pannunzio criticou a "indignação" da mídia com o custo do casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja.

A equipe de Lula assegurou que os gastos foram bancados com recursos privados, do próprio Lula e da própria Janja, e que os valores não foram exorbitantes. As declarações vieram após o colunista Leo Dias, do Metrópoles, falar em "ostentação" e dizer que a festa custaria mais de R$ 100 mil, baseando-se em preços superfaturados de bebidas alcoólicas.

Pannunzio lembrou que os gastos de Bolsonaro nem se comparam com os do casamento. "As férias do Bolsonaro custaram 83 casamentos do Lula. As motociatas de 2021, 50. A comitiva de Dubai, 36 casamentos . E com uma diferença: a Boda do Lula foi paga pelo Lula. A farra do Bozo, por nós", disse o jornalista, no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos três primeiros anos de governo, Bolsonaro gastou R$ 8,3 milhões com 15 viagens de férias ou folgas em Guarujá (SP), São Francisco do Sul (SC) e Salvador. As motociatas em apoio ao chefe de governo custaram praticamente R$ 5 milhões aos cofres públicos em 2021, segundo levantamento realizado pela Folha de S. Paulo. O custo da viagem presidencial ao Oriente Médio em novembro foi de R$ 3,6 milhões, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pra galera que tá indignada com o custo do casório do Lula, lembro o seguinte:

As férias do Bolsonaro custaram 83 casamentos do Lula. As motociatas de 2021, 50. A comitiva de Dubai, 36 casamentos . E com uma diferença: a Boda do Lula foi paga pelo Lula. A farra do Bozo, por nós. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 19, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE