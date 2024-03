Fernandinho Beira-Mar e outros 23 detentos são transferidos de presídio que registrou primeiras fugas do sistema federal

Fernandinho Beira-Mar foi transferido do presídio federal no Rio Grande do Norte em uma operação sigilosa, no sábado edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo federal transferiu o traficante Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A decisão ocorreu 20 dias depois do presídio registrar as duas primeiras fugas do sistema prisional federal. As fugas foram realizadas por membros do Comando Vermelho, mesma facção de Beira-Mar, que escaparam por um buraco na luminária de suas celas. Segundo o G1, ele foi transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, em uma operação sigilosa no último sábado (2).

“Pelo menos outros dois detentos também foram transferidos de Mossoró para Catanduvas: Railan Silva dos Santos e Selmir da Silva Almeida. Os dois são do Acre e chegaram à Penitenciária de Mossoró junto com Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, que fugiram no dia 14 de fevereiro”, destaca a reportagem.

continua após o anúncio

Ao todo, 24 detentos foram transferidos no último sábado (2) para a Penitenciária de Catanduvas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: