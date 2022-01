Fernando Brito: Bolsonaro quer humilhar “Exército sem vacina”

"Bolsonaro comete crime contra a tropa e uma sabotagem às condições que a Arma deve ter para realizar as missões que lhe sejam confiadas", escreve o jornalista edit

247 - O jornalista Fernando Brito escreve no Tijolaço que Bolsonaro humilha o Exército e comete crime contra a tropa. "A notícia de que Jair Bolsonaro mandou o Ministro da Defesa, Walter Braga Netto, “encostar na parede” o comandante Paulo Sérgio Oliveira e fazer com que ele publique uma “nota de esclarecimento” voltando atrás na determinação emitida terça-feira de que oficiais, praças e servidores civis do Exército só voltem ao trabalho presencial devidamente vacinados contra a Covid não é só mais uma humilhação que o ex-tenente indisciplinado faz os militares passarem."

"É um crime contra a tropa e uma sabotagem às condições que a Arma deve ter para realizar as missões que lhe sejam confiadas. A vacinação dos militares é obrigatória desde os anos 70 e, na lista das imunizações atuais estão difteria, tétano, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, hepatite B, HPV e coqueluche".

"A Covid não entrou ano passado porque Bolsonaro não quis, porque não dá a mínima para a saúde dos soldados brasileiros nem para a vida dos que com eles interagem – e são muitos, no interior remoto, populações ribeirinhas e povos indígenas".

