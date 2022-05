Fernando Brito diz que Doria morre em silêncio: "se gritar, não será ouvido"

"Parece ter perdido até as condições de gritar que o estão enterrando vivo", escreve o editor do blog Tijolaço sobre o naufrágio da candidatura presidencial de João Doria edit

Por Fernando Brito, do Tijolaço - João Doria assiste, até agora, quase em silêncio, ao seu próprio sepultamento político.



Diz que receberá a direção do PSDB no final de semana, mas é duvidoso que os cacos de sua candidatura resistam até lá, mesmo para a prometida reação judicial.



Só falou ao blog de Gerson Camarotti que não vê “nenhuma” razão para desistir e que está “aberto ao diálogo”.



Que diálogo, Doria?

Ninguém mais quer diálogo com você.



Sua presença nas reuniões políticas difere muito pouco de sua imagem espancando um tamborim, junto a um grupo de pagode, que postou hoje em seu Twitter: completamente deslocado e fora do ritmo.



Perder o ritmo tem sido uma constante em sua performance política e agora não é diferente.

Parece ter perdido até as condições de gritar que o estão enterrando vivo.



Talvez porque já não esteja.

