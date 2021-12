Fernando Brito, do Tijolaço: "falta capacidade para entender que política não é uma sequência de 'tretas'"

"Falta capacidade de entender o essencial: o desafio de tornar o Brasil de novo um país onde as relações podem ser civilizadas", escreve o jornalista edit

247 - O jornalista Fernando Brito, editor do Tijolaço, em texto no blog, criticou a distorção promovida por aqueles que enxergam a política como uma "sequência de 'tretas'" e configuram a possível chapa Lulalckmin como um mero cálculo eleitoreiro.

Os que acreditam nisso, escreve Brito, "dificilmente alcançam a percepção de que outubro próximo será um embate entre uma ideia democrática de Brasil ou – ainda bem que improvável – desabarmos ainda mais no precipício da selvageria".

"Falta de capacidade de entender o essencial: o desafio de tornar o Brasil de novo um país onde as relações podem ser civilizadas, onde as medidas governamentais sejam diferentes do 'ripar todo mundo', onde os problemas não são enfrentados 'fazendo arminha' nem liberando a venda de fuzis é tão grande que diferenças podem e devem ser deixadas para trás em nome da necessidade imperiosa de tirar o caldo de ódio e de fome em que brasileiros estão sendo lançados".

