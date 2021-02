Fernando Brito: Haddad não deixará que o espaço do lulismo seja abandonado

O jornalista do Tijolaço defendeu a candidatura de Fernando Haddad e afirmou que, se impedirem Lula em 2022, o pré-candidato falará pelo ex-presidente edit

247 - O jornalista Fernando Brito, do Tijolaço, afirmou em artigo que o pré-candidato do PT Fernando Haddad jamais abandonaria a mensagem política de Lula, caso os direitos políticos do ex-presidente permaneçam bloqueados pela Justiça.

Brito aponta que existem forças que buscam manter Lula excluído do quadro eleitoral. "Pré-candidato, (Haddad) ocupa o espaço de articulação que Lula, manietado pelas sentenças de Moro, não pode desenvolver. Pois Haddad, sabem, falará por Lula nas conversas que tiver e, mais importante, isso significa que o espaço do lulismo não ficará abandonado nem aos aventureiros que possam buscar ocupá-lo e que, para isso, desejam, em silêncio, que o ex-presidente continue excluído", disse.

O jornalista enxerga o desconforto gerado pelo anúncio da pré-candidatura de Haddad como uma reação não a ele, mas sim contra o ex-presidente.

"Donde não se vê razão para que seja ilegítima a colocação de seu nome na disputa? Porque ao problema, evidente, não é Haddad. O problema é Lula", analisa Brito.

