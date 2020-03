Haddad: Bolsonaro tem a 'perversão de alimentar o ressentimento das classes médias espremidas'

O ex-prefeiro de São Paulo e candidato presidencial do PT em 2018, comenta em artigo na Folha de S.Paulo sobre a desigualdade social. Ele cita o encontro que manteve em Paris com o economista Thomas Piketty, que se dedica ao tema edit

247 - "Na viagem em que Lula recebeu das mãos da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o título de cidadão honorário da cidade —concedido durante sua permanência na PF—, tivemos a oportunidade de visitar o Laboratório de Desigualdade Mundial e conhecer a equipe liderada pelo economista Thomas Piketty", escreve Haddad.

[...] "Bolsonaro parece engajado na perversão de alimentar o ressentimento das classes médias espremidas. A fala fantasiosa de Guedes sobre a ida de empregadas domésticas para a Disney é mais do que uma manifestação preconceituosa. É a declaração de que, na economia, as coisas voltarão à sua ordem, cada um no seu lugar".

"Isso talvez explique por que alguém que corta o Bolsa Família do Nordeste, dispensa médicos em tempos de epidemia, transfere recursos da educação, enaltece policiais amotinados e congela o salário mínimo goze ainda de alguma consideração".

