Fernando Horta alerta: "Bolsonaro vai tentar um golpe novamente"

247 - O historiador Fernando Horta, em entrevista à TV 247, alertou que Jair Bolsonaro “irá tentar um golpe exatamente como Donald Trump tentou''. Segundo ele, Bolsonaro tem dois momentos para isso: o 31 de março e o 7 de setembro. As datas marcam o início do golpe militar de 1964 e a Independência do Brasil.

“O 31 de março é uma efeméride que os militares gostam e ele tem um 7 de setembro de novo. Ele vai tentar efetivamente nestes momentos uma situação a la Trump. Eu não acho que ele vá ser bem sucedido, acho que ele não tem mais força política para isso, mas isso não impede ele de tentar e ao tentar erodir ainda mais as instituições brasileiras”, disse o historiador.

“Como diz um grande amigo meu, a prova de que as instituições brasileiras não estão funcionando é que Jair Bolsonaro ainda é presidente”, completou.

Ainda segundo ele, o que aconteceu no Brasil no dia 7 de setembro do ano passado, quando Bolsonaro atacou o Supremo Tribunal Federal e a democracia, foi um “absurdo”. "Foi um absurdo o que aconteceu. Um absurdo que tenhamos tido uma tentativa de golpe fracassada e a resposta institucional tenha sido uma mediação, meio em forma de pirataria, entre um ex-presidente golpista e um representante não oficial do Supremo Tribunal federal, que era o Alexandre de Moraes”, destacou Horta.

“A gente está deixando os bichos crescerem. A chance é pequena, mas ele ainda tem uma bala”, disse mais à frente

