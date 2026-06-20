Fernando Horta: “Há muito motivo para preocupação com o ataque ao sistema de alertas”

247 - A invasão que resultou no disparo indevido de mensagens de alerta da Defesa Civil durante a madrugada deste sábado (20) continua gerando repercussão entre especialistas e usuários das redes sociais. Em meio ao debate sobre a segurança dos sistemas digitais do país, o historiador e analista Fernando Horta manifestou preocupação com as possíveis implicações do episódio.

Em publicação na rede social X, Horta contestou a avaliação de que não haveria motivos para preocupação por parte da população. A declaração ocorre após autoridades afirmarem que as mensagens recebidas pelos usuários de telefonia móvel não representavam qualquer risco real e não haviam sido emitidas pelos órgãos responsáveis pelo sistema oficial de alertas.

Segundo Fernando Horta, o episódio vai além de um simples disparo indevido de mensagens. Em sua publicação, ele escreveu: "há muito 'motivo' para preocupação. o ataque não foi isolado, partiu (ao que tudo indica) de SP, usou pontos desatualizados em termos de segurança e indica que alguém pode já estar se preparando para jogar dúvida nos sistemas digitais brasileiros. E tem eleição."

A manifestação do analista surge em um contexto de crescente discussão sobre segurança cibernética e proteção de infraestruturas digitais consideradas estratégicas. Embora as autoridades tenham ressaltado que não havia qualquer ameaça concreta à população em decorrência das mensagens enviadas, o caso abriu espaço para questionamentos sobre vulnerabilidades tecnológicas e a possibilidade de exploração política de incidentes digitais.

O caso ganhou destaque nacional após a plataforma utilizada pelo sistema Defesa Civil Alerta ter sido retirada do ar na madrugada. De acordo com nota oficial divulgada pelas autoridades responsáveis, o sistema sofreu uma invasão que permitiu o envio remoto de uma mensagem por alguém sem vínculo com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

O incidente ocorre em um momento de intensa discussão global sobre segurança da informação, especialmente diante da crescente dependência de sistemas digitais para comunicação de emergência, prestação de serviços públicos e funcionamento de processos institucionais.