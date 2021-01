Fernando Morais relata tratamento contra Covid-19 em Cuba

"Nada do que fizemos ou viermos a fazer por Cuba e pela Revolução Cubana retribuirá, nem minimamente, o zelo científico e o carinho", diz o escritor que estava na comitiva junto com o ex-presidente Lula edit

O escritor Fernando Morais escreveu um relato de como foi o tratamento recebido em Cuba, onde ele e outras pessoas que viajavam com Lula foram diagnosticadas com Covid-19. Eles viajaram ao país no final de dezembro onde o ex-presidente filmaria um documentário dirigido pelo diretor norte-americano Oliver Stone. Fernando Morais foi o único que chegou a ficar internado.

“Nada do que fizemos ou viermos a fazer por Cuba e pela Revolução Cubana retribuirá, nem minimamente, o zelo científico e o carinho com que fomos tratados pelos profissionais de saúde ao sermos identificados como positivos para o Covid-19. Sei que não falo apenas por mim, mas por todo o grupo que acompanhou o ex-presidente Lula na viagem de trabalho que fizemos àquele país entre dezembro e janeiro. Estamos todos curados, negativos, sem sequelas e cada um de novo em suas atividades”, disse Morais.

Ele ainda destacou que o tratamento foi o mesmo que qualquer cubano receberia. “Mas como outra epidemia grassa pelo Brasil, a do anticomunismo, não faltará quem diga que recebemos tratamento privilegiado, já que o grupo era encabeçado por um ex-presidente da República. É o mesmo pessoal que dizia que a Revolução Cubana ia evaporar depois do fim da União Soviética.”

