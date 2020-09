Ferrajoli, um dos maiores juristas do mundo, se solidariza com Cristiano Zanin

O professor italiano Luigi Ferrajoli, referência de garantismo jurídico internacional, se manifestou pessoalmente em solidariedade ao advogado do ex-presidente Lula, alvo da Operação Lava Jato, e aderiu a uma nota de repúdio do Comitê Lula Luvre da Itália edit

247 - Um dos mais reconhecidos juristas do mundo e conhecido como o “pai” do garantismo penal, o italiano Luigi Ferrajoli manifestou solidariedade pessoal ao advogado Cristiano Zanin Martins, depois de uma ação da Lava Jato ter atuado contra o escritório de advocacia da equipe de defesa do ex-presidente Lula.

No dia 9 de setembro, no âmbito da Operação Sistema $, o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro, autorizou mandados de busca e apreensão contra escritórios de advocacia, entre eles o Teixeira Martins Advogados, para apurar desvios do Sistema S - Sesc-RJ, Senac-RJ e Fecomércio-RJ entre 2012 e 2018.