Festa de aniversário de GKay dura 3 dias e tem de pegação à briga por comida

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A festa "Farofa da GKay", promovida pela atriz e influenciadora digital Gessica Kayane, que fechou o Marina Park Hotel, em Fortaleza,para receber apenas convidados na celebração de seu aniversário, teve de tudo um pouco: de briga por comida à pegação entre os famosos. O festejo, que começou no domingo (5), deverá terminar apenas na terça-feira (7), acontece desde 2017 e durante os dias de sua realização é um dos tópicos mais comentados das redes sociais.

De acordo com o G1, entre as atrações musicais que irão se apresentar na farofa da GKay estão Wesley Safadão, Xand Avião, Léo Santana, Alok, É o Tchan, Pedro Sampaio e Zé Felipe. Entre os famosos presentes ao evento estão a atriz e youtuber, Kéfera, os influenciadores Pequena Lo, Dra. Deolane Bezerra e Vittor Fernando, o ex-BBB Gil do Vigo,além da ex-BBB e youtuber Viih Tube, que foi flagrada aos beijos com o também youtuber Isaías Silva, conhecido por interpretar personagens de comédia na internet.

Antes do início da festa, porém, GKay se desentendeu com o influenciador e dançarino Alisson Jordan, que durante uma brincadeira afirmou que precisaria pagar para comer no evento. Gkay rebateu o comentário em uma live pela internet. Mais tarde ela voltou ao assunto ao subir no balcão do bar do hotel e gritar para os convidados que ela é quem pagaria as despesas. “Gente, só gritando para o povo entender. A nota que vocês estão recebendo é só para vocês assinarem! Quem vai pagar essa p* sou eu!", disse. Apesar do entrevero, GKay e Alisson se entenderam pouco depois.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE