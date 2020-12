Feto é encontrado jogado no meio da rua em cidade do Mato Grosso

O feto tinha aproximadamente 5 centímetros, o que representa o início do 2º mês de gravidez edit

247 - Um feto humano foi encontrado jogado no meio da rua em Rondonópolis, Mato Grosso, no bairro Dona Neuma no domingo (27), segundo o G1.

De acordo com a coordenação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o feto tinha aproximadamente 5 centímetros, o que representa o início do 2º mês de gravidez.

O feto foi achado por moradores da região que, sem saberem o que fazer, chamaram um policial militar de Primavera do Leste que visitava parentes na cidade no momento.

O PM acionou então o Samu. O feto foi removido do local e a polícia investiga o caso.

